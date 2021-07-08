Кинувся з кулаками й вирвав телефон: у Львові нардеп у наркотичному сп'янінні скоїв ДТП

У четвер, 8 липня, у Львові сталася ДТП, винуватцем якої виявився народний депутат Олександр Юрченко, який раніше входив до фракції «Слуги народу». Про це повідомляє Varta І з посиланням на потерпілого водія Всеволода Боровця.

Аварія трапилася близько другої години дня на площі Міцкевича.

Юрченко на автомобілі Ford Mustang, не прорахувавши безпеку, в'їхав заднім ходом у Volkswagen Jetta, який рухався головною дорогою.

Після зіткнення народний депутат напав на водія Volkswagen, вдарив його та відібрав смартфон.

У результаті аварії було пошкоджено і інші машини.

У народного обранця нібито тестом підтверджено наркотичне сп'яніння.

Нагадаємо, Олександр Юрченко — народний депутат України 9-го скликання від партії «Слуга народу». У вересні 2020 року Юрченко виключили з фракції «Слуги народу» після того, як правоохоронці спіймали народного обранця на отриманні хабаря за лобіювання законопроєктів. Відносно Юрченка відкрито кримінальне провадження. Він вийшов із СІЗО під заставу у розмірі понад 3 мільйони гривень.

Фото https: // varta1

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