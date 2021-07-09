Відпочинок закінчився трагедією: в Греції потонула суддя з Черкаської області

У Греції під час відпочинку потонула суддя з Черкаської області. Про це повідомили у Смілянському райсуді області.

«Обірвалося життя Кирилюк Наталії Анатоліївни. Її життєвий шлях — це зразок людської гідності, добропорядності, професіоналізму, вміння працювати і бажання допомагати. В пам'яті суддів та працівників Смілянського міськрайонного суду Наталія Анатоліївна назавжди залишиться порядною, доброю людиною, досвідченим і висококваліфікованим юристом», — йдеться у некролозі.

48-річна Наталія Кирилюк працювала суддею з 2009 року спочатку в Донецьку, потім у Смілянському міськрайсуді на Черкащині.

Нагадаємо, днями схожі трагедії сталися на українських курортах. У Кирилівці втопився 16-річний юнак. А в Бердянську дорослий чоловік пішов купатися в неспокійне море й пропав.

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