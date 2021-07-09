Трагедія на Волині: дворічний хлопчик втопився у ставку біля власного будинку

У середу, 7 липня, в селі Перешпа Волинської області сталася трагедія — дворічний хлопчик втопився у ставку поруч з будинком. Про це повідомляють «Волинські Новини» з посиланням на пресслужбу поліції.

Все сталося близько 9 години вечора, коли мама хлопчика пішла збирати чорницю, а двоє синів залишилися вдома з батьком.

Хлопчики гралися у дворі, потім малюк кудись зник. Знайшли дитину вже у водоймі.

Під час поверхневого огляду слідів насильницької смерті не виявили. Тіло малюка направили на судово-медичну експертизу.

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