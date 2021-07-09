27.17 / 27.36 32.08 / 32.42
Київ: +28
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Смертельна ДТП під Житомиром: на трасі Київ-Ковель мопед потрапив під вантажівку, загинули дві людини

10:34 9 липня 2021
ДТП

У п'ятницю, 8 липня, на 44 км автодороги Київ — Ковель, у напрямку Житомира, сталася ДТП, в результаті якої загинули дві людини.

Аварія трапилася близько 4 години ранку, повідомили у поліції.

За попередньою інформацією, водій мопеда виїхав з другорядної дороги на головну, де потрапив під колеса вантажівки. Водій та пасажирка мопеда загинули на місці.

За словами очевидців, у мопеда не працювало ближнє світло фар.

Нагадаємо, у цей же день сталася ДТП у Львові, винуватцем якої виявився народний депутат Олександр Юрченко. Народний обранець своїм Ford Mustang не тільки пошкодив кілька машин, але й напав на одного з водіїв, вдарив його та відібрав смартфон.

242

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Таюне

«Квіточка Таюне» вирушила за кордон без чоловіка: Олег Винник вирішив стати мореплавцем

Костянтин Меладзе

«Виглядав як загнаний звір»: екс-дружина Валерія Меладзе розповіла, як жилося його братові Костянтину в першому шлюбі

Водорості, медузи і холодне море: відпочиваючі розповіли, які ще «пригоди» підстерігають в Залізному Порту

Водорості, медузи і холодне море: відпочиваючі розповіли, які ще «пригоди» підстерігають у Залізному Порту

Чисте море

Чисте море, без медуз та блох: українці показали відео з найчистіших курортів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.