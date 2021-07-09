Смертельна ДТП під Житомиром: на трасі Київ-Ковель мопед потрапив під вантажівку, загинули дві людини

У п'ятницю, 8 липня, на 44 км автодороги Київ — Ковель, у напрямку Житомира, сталася ДТП, в результаті якої загинули дві людини.

Аварія трапилася близько 4 години ранку, повідомили у поліції.

За попередньою інформацією, водій мопеда виїхав з другорядної дороги на головну, де потрапив під колеса вантажівки. Водій та пасажирка мопеда загинули на місці.

За словами очевидців, у мопеда не працювало ближнє світло фар.

Нагадаємо, у цей же день сталася ДТП у Львові, винуватцем якої виявився народний депутат Олександр Юрченко. Народний обранець своїм Ford Mustang не тільки пошкодив кілька машин, але й напав на одного з водіїв, вдарив його та відібрав смартфон.

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