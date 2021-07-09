У страшній ДТП під Рівним загинула 8-річна дівчинка, а ще одна дитина отримала травми

Під Рівним, де нещодавно у ДТП загинули двоє людей, сталася ще одна трагедія — під час дорожньо-транспортної пригоди загинула 8-річна дівчинка.

Як повідомляють у ГУНП в Рівненській області, ДТП сталася між селами Малий Олексин і Хотин Рівненського району, де автомобіль Mitsubishi ASX на закругленій ділянці вилетів з дороги і перекинувся.

У салоні знаходилася сім'я — подружжя з дитиною і племінницею. Племінниця загинула, а 38-річна мама та її 11-річна дочка отримали травми і були шпиталізовані.

40-річний батько сімейства не постраждав і, як показав алкотестер, був тверезим. У чоловіка взяли зразки крові для більш детального аналізу.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Раніше на Рівненщині 15-річний житель села Водовороти на Renault Duster не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини і перекинувся в кювет. Постраждав і сам підліток, і троє пасажирок — неповнолітніх дівчат. Всіх учасників ДТП доставили у лікарню.

Фото ГУНП у Рівненській області.

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