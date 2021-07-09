«Не хочу бути тягарем»: в Дніпрі 19-річна дівчина залишила прощальну записку і пішла з дому

У Дніпрі, як раніше і у Києві, розшукують дівчину, яка з тривожних причини пішла з дому.

Як повідомляє «Реальний Лівобережний» у Facebook, Катерина Сторожко залишила вдома телефон і записку мамі. Ніхто не знає про її місцезнаходження.

19-річна дівчина була одягнена у білі штани в чорну смужку, рожеві мокасини, окуляри. Волосся руде, фарбоване.

За інформацією «ТСН», дівчина написала рідним, що у неї немає друзів, є проблеми з навчанням і що вона «ніколи не заробить грошей», а також «не хоче бути тягарем для своєї родини».

Батьки відразу повідомили у поліцію. На зв'язок з рідними дівчина не виходить.

Нагадаємо, що киянку Руслану Грігу, яка пішла у ліс, шукали не тільки поліцейські, але й волонтери.

Фото зі сторінки «Реального Лівобережного».

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