27.17 / 27.36 32.08 / 32.42
Київ: +28
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Пенсії українців за дорученням забирають шахраї: розкрита нахабна схема аферистів

12:15 9 липня 2021
гроші

Поки Кабмін готується перевести всі пенсії на банківські карти, шахраї придумали нахабну схему обману людей похилого віку. Про це розповідає «Сегодня».

Суть «схеми» полягає у тому, що аферисти ходять по домівках пенсіонерів, представляються працівниками банків і просять оформити доручення для відкриття рахунку. Шахраї кажуть літнім людям, що оформлення пенсійних карт спростили і тепер роблять це вдома.

Отримані документи аферисти використовують для того, щоб отримувати чужі пенсії на своє ім'я.

Зараз шахраїв, які забрали пенсії десятків українців, розшукує поліція. Жертви відразу після того, як виявили обман, фальшиві рахунки заблокували та оформили нові. Але при цьому місячна пенсія дісталася аферистам.

Багато з жертв шахраїв не знають, що насправді переказ пенсій на банківський рахунок відклали. Українці, які користувалися послугами поштарів, і зараз можуть отримувати свої виплати вдома.

У банківських установах нагадують: щоб відкрити пенсійний рахунок у банку, українець повинен прийти зі своїми документами у відділення і сам написати заяву. Консультацію можна отримати у менеджера банку на місці.

Щодо перерахунку пенсій в ексклюзивному матеріалі «ФАКТІВ».

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

221

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Таюне

«Квіточка Таюне» вирушила за кордон без чоловіка: Олег Винник вирішив стати мореплавцем

Чисте море

Чисте море, без медуз та блох: українці показали відео з найчистіших курортів

Костянтин Меладзе

«Виглядав як загнаний звір»: екс-дружина Валерія Меладзе розповіла, як жилося його братові Костянтину в першому шлюбі

Катерина Сторожко

«Не хочу бути тягарем»: в Дніпрі 19-річна дівчина залишила прощальну записку і пішла з дому

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.