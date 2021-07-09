Пенсії українців за дорученням забирають шахраї: розкрита нахабна схема аферистів

Поки Кабмін готується перевести всі пенсії на банківські карти, шахраї придумали нахабну схему обману людей похилого віку. Про це розповідає «Сегодня».

Суть «схеми» полягає у тому, що аферисти ходять по домівках пенсіонерів, представляються працівниками банків і просять оформити доручення для відкриття рахунку. Шахраї кажуть літнім людям, що оформлення пенсійних карт спростили і тепер роблять це вдома.

Отримані документи аферисти використовують для того, щоб отримувати чужі пенсії на своє ім'я.

Зараз шахраїв, які забрали пенсії десятків українців, розшукує поліція. Жертви відразу після того, як виявили обман, фальшиві рахунки заблокували та оформили нові. Але при цьому місячна пенсія дісталася аферистам.

Багато з жертв шахраїв не знають, що насправді переказ пенсій на банківський рахунок відклали. Українці, які користувалися послугами поштарів, і зараз можуть отримувати свої виплати вдома.

У банківських установах нагадують: щоб відкрити пенсійний рахунок у банку, українець повинен прийти зі своїми документами у відділення і сам написати заяву. Консультацію можна отримати у менеджера банку на місці.

Щодо перерахунку пенсій в ексклюзивному матеріалі «ФАКТІВ».

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

221

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter