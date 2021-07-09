Потрапили у реанімацію у важкому стані: на Прикарпатті троє підлітків постраждали від укусів змій

У Прикарпатті, як раніше і на Львівщині, в лікарню у важкому стані потрапили постраждалі від укусів змій.

Як повідомляють в Івано-Франківській облдержадміністрації, у реанімаційне відділення шпиталізовано трьох неповнолітніх, яких у різних населених пунктах Прикарпаття покусали плазуни.

Так, постраждали юнак (2005 р.н.) з села Казанів Коломийського району, мешканка Кривого Рогу (2009 р.н.), яку змія вкусила за руку у селі Осмолода, а також хлопець (2005 р.н.) з села Кінчаки. До речі, останній постраждав від зуб плазуна прямо на дитячому майданчику.

Всі постраждалі знаходяться в обласній клінічній лікарні.

Нагадаємо, що нещодавно у курортній Кирилівці відпочиваючі помітили небезпечних багатоніжок — великих сколопендр. Одну з них жінка з дітьми побачила в місцевій кав'ярні.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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