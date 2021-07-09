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Події

Вимагали гроші за поховання: у Києві місця на кладовищі продавали за тисячі доларів

13:12 9 липня 2021
співробітник СБУ

У Києві правоохоронці викрили схему продажу місць та організації похорону на закритих і напівзакритих цвинтарях столиці. Про це повідомили в Офісі генпрокурора і СБУ.

Йдеться про масштабну схему у ритуальній службі спеціалізованого КП «Спецкомбінат ПКПО». Суми за місце для поховання становили від 3 до 6 тисяч доларів.

Правоохоронці встановили, що організатори залучили двох посередників, які представлялися працівниками столичних цвинтарів й вимагали гроші за «послуги».

В СБУ задокументували факт отримання трьох і п'яти тисяч доларів за виділення двох місць на Лісному кладовищі.

Правоохоронці також затримали одного з посередників при отриманні 6 тисяч доларів США за виділення ще одного місця для поховання.

Затриманому вже повідомили про підозру. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Силовики встановлюють інших осіб, причетних до злочинної схеми.

Нагадаємо, в Одесі при отриманні хабаря в 11 тисяч доларів затримали лікаря, який вимагав гроші за операцію на серці. А в Києві затримали адвоката, замішаного у рейдерстві.

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