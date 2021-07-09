Напоролася на огорожу: стрибки на батуті закінчилися травмою для шестирічної дівчинки

У Рівненській області, де напередодні сталася смертельна ДТП, постраждала дівчинка, яка наштрикнулася рукою на залізну огорожу.

Як повідомляють в обласному управлінні ДСНС, інцидент стався у місті Здолбунів, у дворі одного з приватних будинків на вулиці Княгині Ольги. Рятувальники виїжджали на допомогу 6-річній дитині, для звільнення якої знадобилося перерізати металевий прут огорожі. Після цього дівчинку передали медикам.

На сайті надзвичайної служби виклали кілька фото, на одному з яких видно, що дитина напоролася на огорожу, стрибаючи на батуті. Домашній атракціон стояв якраз поруч із воротами.

Нагадаємо, що нещодавно на Миколаївщині постраждали відвідувача парку розваг, де на одному з атракціонів довільно відкрилися кріплення безпеки і піднялася огорожа.

Фото ГСЧС.

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