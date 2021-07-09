Несподіваний поворот у справі про вбивство покоївки в Кам'янському: заарештовано колишнього депутата, відомого бізнесмена

У Кам'янському, що на Дніпропетровщині, заарештовано 62-річного чоловіка, якого підозрюють у жорстокому вбивстві 57-річної покоївки. Нагадаємо, що трагедія сталася 5 липня. У будинку на вулиці Дніпробудівській було виявлено закривавлений труп літньої жінки. Тіло знайшла сестра господині будинку. Річ у тому, що сама господиня у цей час перебувала в Києві. Вона кілька разів намагалася зв'язатися зі своєю хатньою робітницею, але її телефон не відповідав. І тоді жінка попросила свою сестру, яка проживає в Кам'янському, щоб та перевірила, чи все гаразд удома. Сестра господині відчинила двері будинку своїм ключем. На тілі потерпілої експерти нарахували 11 колотих ран, які безладно наносили у груди та спину.

З будинку вибіг чоловік, поспішно заскочив у свій джип і поїхав на великій швидкості

Труп було знайдено приблизно о дев'ятій годині вечора. Деякі свідки стверджують, що вони бачили, як незадовго до цього з будинку вибіг чоловік, поспішно заскочив у свій джип і поїхав на великій швидкості. За описом, машина була схожа на ту, на якій їздить відомий в місті бізнесмен, колишній депутат міськради Олександр Чічкань. Саме в його будинку 57-річна Валентина багато років працювала покоївкою.

Чічкань тим часом забарикадувався в іншому своєму будинку, на сусідній вулиці, і коли туди приїхали поліцейські, пригрозив, що при спробі штурму він накладе на себе руки.

Переговори з підозрюваним тривали 13 годин. Колишнього депутата вмовляли здатися поліцейські психологи. Весь цей час рух на сусідніх вулицях було перекрито. Поліцейські під час облоги рекомендували мешканцям прилеглих будинків не виходити без особливої потреби. Адже було відомо, що бізнесмен зберігає вдома кілька одиниць вогнепальної зброї та в будь-який момент може зчинитися стрілянина.

Зрештою, приблизно об 11 годині ранку 7 липня Чічкань все-таки здався. Він вийшов зі свого будинку з піднятими вгору руками та добровільно віддав п'ять гвинтівок, які мав удома. Як повідомила «ФАКТАМ» пресофіцер поліції Дніпропетровщини Ольга Кузнєцова, підозрюваний наразі дає свідчення.

— Восьмого липня підозрюваний був арештований на два місяці без права виходу під заставу, — каже Ольга Кузнєцова. — Він співпрацює зі слідством. Але про причини вбивства своєї покоївки поки говорить неохоче. Мовляв, виникла особиста неприязнь.

«Його підставили. Хтось хоче забрати у нього бізнес»

Олександр Чічкань жив у цьому будинку зі своєю співмешканкою багато років. Сусіди стверджують, що ніколи не чули, щоб в їхній родині зчинялися скандали.

— У них завжди все було тихо й мирно. Сам Олександр — людина солідна. Ніколи б не подумала, що він зможе скоїти вбивство, — розповіла «ФАКТАМ» сусідка колишнього депутата Віра. — Валентина в їхньому будинку працювала покоївкою дуже багато років. Років з десять, а може й п'ятнадцять. Завжди спокійна, привітна. За нею годинник можна було звіряти, коли вона йшла прибиратися в будинку в Олександра. Приблизно о 8:45 вона вже йшла на роботу. Повірити не можу, що Олександр її вбив. Ніяк не збагну, як таке могло статися, що він схопився за ніж… Він же шанована у місті людина. Багатьох знав, багатьом допомагав.

Не вірить у те, що покоївку вбив саме Олександр Чічкань, і його колега Ніна Стрілець:

— Олександр — спокійний, порядний, відомий в місті бізнесмен. Раніше був депутатом, головою якоїсь депутатської комісії. Коли він пішов з політики, його все одно поважали.

У те, що він убив, не вірю. Мені здається, його підставляють. В Олександра розкручений бізнес. Зараз хтось прийде на все готове та прибере цей бізнес до рук.

Так, я знаю випадки, коли, здавалося б, самодостатні люди йшли на вбивство. У нашому місті був хлопець. Закінчив школу із золотою медаллю, а потім убив свою бабусю. Але Олександру вже пішов сьомий десяток. Ну не буває так, щоб у такому віці — раз, і дах поїхав. Він жив у достатку. Йому всього вистачало, щоб жити прекрасно. І що? Ось так взяти та вбити ні з того ні з сього людину, щоб сісти на довгі роки до в'язниці? Не вірю.

За інформацією «ФАКТІВ», в Олександра Чічканя був дійсно досить успішний бізнес. 25 років тому він відкрив в Україні свій перший ломбард. Незабаром почав розширюватися і відкрив в інших містах Дніпропетровської та Кіровоградської областей ще низку ломбардів, назвавши цю мережу «Наше дело».

Ломбарди Чічкана спеціалізувалися в тому числі на купівлі й продажу золота. З 2009-го по 2011 рік це підприємство ставало лауреатом всеукраїнського бізнес-рейтингу «Лідер галузі».

Як повідомило «ФАКТАМ» джерело у правоохоронних органах, колишнього депутата, швидше за все, найближчим часом відправлять на психіатричну експертизу.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що у Львівській області бізнесвумен, співвласниця популярного приватного санаторію в Карпатах, застрелила двох своїх дочок 5 і 9 років, після чого здійснила самогубство.

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