«Хтось із твоїх дітей має померти»: вітчим перерізав горло 2-річному пасинку, намагаючись повернути колишню дружину

На Дніпропетровщині розігралася кривава драма. У селі Девладове, що неподалік від Кривого Рогу, 28-річний чоловік намагався вбити свого пасинка. Він увірвався до будинку своєї колишньої дружини, коли там не було дорослих, зв'язав дворічного Михайлика та семирічну Віку скотчем, а потім перерізав горло хлопчикові, після чого зник у невідомому напрямку. Злочинця шукали дев'ять годин, а він весь цей час ховався у тому ж селі на горищі покинутого будинку. Коли поліцейські його затримували, він благав не давати наближатися до нього родичам малюка, якого він намагався вбити, побоюючись самосуду. «ФАКТАМ» з`ясували подробиці цього резонансного злочину. Виявляється, вітчим спочатку хотів убити свою пасербицю, але дівчинка розплакалася, чим врятувала собі життя. Вирішивши вбити когось із дітей своєї колишньої дружини, Сергій Ф. мстився їй за те, що вона від нього пішла.

«Я люблю тебе. Дуже сильно. І я не можу зробити тобі боляче. Але я можу зробити твоїм дітям»

Трагедія сталася 7 липня. Приблизно о першій годині дня Ф. заявився в будинок колишньої дружини, коли там не було дорослих. Мама дітей та дідусь поїхали на роботу, а бабуся зі ще однією онукою, якій три рочки, поїхала у справах до райцентру. За семирічною Вікою й дворічним Михайликом залишили наглядати 18-річну дівчину, яка живе з батьками в сусідньому будинку.

Ледве Ф. увірвався до будинку, як дівчина втекла до себе та подзвонила в поліцію з домашнього телефону. Колишній чоловік Марини їй здався агресивним і неадекватним.

Будинок, де сталася трагедія

— Вітчим відразу ж зв'язав дітей скотчем. Дівчинка сиділа на кріслі, а хлопчик лежав на дивані, — неофіційно розповіли «ФАКТАМ» у поліції. — Чоловік зателефонував колишній дружині й сказав, що якщо вона не повернеться до нього, то він підірве будинок. Потім, мабуть, вирішивши, що його слова прозвучали непереконливо, сказав: «Я люблю тебе. Дуже сильно. І я не можу зробити тобі боляче. Але я можу зробити твоїм дітям».

Зараз триває слідство. Ми перевіряємо кожну деталь і стверджувати без доказів нічого не можемо. Але, судячи з тої інформації, що маємо, можемо сказати наступне. Захопивши в заручники дітей, Ф. весь час розмовляв телефоном зі своєю колишньою дружиною. Він сказав їй, що зараз заріже Віку — старшу дівчинку. Однак Віка розплакалася, почала просити не робити цього. У трубці плакала й мама дівчинки. Тоді Ф. сказав: «Добре. Я даю тобі другий шанс повернутися до мене. Але все одно, повернешся ти чи ні, хтось із твоїх дітей повинен буде померти». Потім він відключив телефон і почав завдавати хлопчику хаотичних ударів ножем. Кілька разів ударив у спину. А потім він просто перерізав дитині горло та вибіг з будинку.

У цій кімнаті поліція знайшла малюка, який спливав кров'ю

Поліція не встигла зовсім трішки. Хлопчик був живий, але спливав кров'ю. Дівчинка перебувала в стані шоку та весь час плакала.

Вирішивши вбити когось із дітей своєї колишньої дружини, Сергій мстився їй за те, що вона від нього пішла

Сергія шукали дев'ять годин. Допоміг службовий собака, який взяв слід злочинця. Той ховався на горищі покинутого будинку неподалік. Коли його почали виводити, Ф. сказав, що боїться родичів хлопчика, якого він убив. Річ у тім, що він був упевнений, що дитина померла. Він сказав: «Якщо буде хтось із родичів, вони мене розірвуть».

«Сергій виставляв в соцмережах фотографії з дружиною та дітьми. Хотів здатися люблячим батьком і чоловіком»

Як розповів «ФАКТАМ» житель села Девладове Борис, Сергій Ф. приїхав з Дніпра. Був замкнутий, майже ні з ким не спілкувався.

— Він же весь час у навушниках селом ходив, музику слухав. Йому кажуть: «Доброго дня!», а він ніби не чує та далі йде, — каже Борис. — А взагалі, Сергій здавався людиною неконфліктною, нешкідливою. Працював на місцевій хімбазі. Знаю про нього, що він щонайменше один раз був судимий за грабіж або розбій. Але люди кажуть, що судимостей у нього більше.

Мені здається, що він вів подвійне життя. На людях і в Інтернеті — він люблячий батько й чоловік. У соцмережах постійно фотографії виставляв з Мариною, з дітьми. Коли в гості вони разом ходили, турботу виявляв до дружини. А коли залишався один з дітьми вдома, то кричав на них. Я сам чув, проходячи повз, як він кричить.

Та й Марину він одного разу побив. Навіть суд був. Його визнали винним у домашньому насильстві. Чесно кажучи, не знаю, чим справа закінчилася.

Злочинця шукали дев'ять годин, а він весь цей час ховався в тому ж селі на горищі покинутого будинку

Сама Марина сусідам говорила, що Сергій, коли вона з ним познайомилася, був нормальним, спокійним. А за останні пів року сильно змінився. Став агресивним, ревнивим. У них вже була сварка серйозна, і Марина хотіла з ним розлучитися, але передумала. А ось нещодавно вони все-таки розлучилися. Сергій їй перед цією трагедією дзвонив і говорив: «Мені нема куди йти, можна я у тебе поживу?» Колишня дружина відмовила. Але він усе-таки прийшов, коли вдома нікого з дорослих не було.

Зараз стан дворічного Михайлика значно погіршився. Дитина втратила багато крові, у неї була перерізана трахея, зачеплені життєво важливі органи. Малюка під`єднали до апарату штучної вентиляції легенів. Проте 8 липня Михайлик впав у кому. Лікарі поки не повідомляють це офіційно, але кажуть, що у дитини помер мозок.

Як повідомили «ФАКТАМ» у поліції, якщо малюк виживе, то його вітчиму загрожує до 15 років позбавлення волі. Але якщо дитина помре, то злочинця можуть відправити за ґрати на довічне ув'язнення.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що в Києві 16-річний підліток зарізав своїх батьків і семирічного братика через постійні скандали в сім'ї.

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