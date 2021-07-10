Діло «голосіївського стрілка»: суд обрав запобіжний захід

Чоловіка, котрий у Києві стріляв по поліцейським, заарештували до 7 вересня. Про це повідомляє Telegram-канал «Сегодня».

Суд задовольнив прохання прокуратури про обрання запобіжного заходу «голосіївському стрілку» у вигляді утримання під вартою без права вийти під заставу. Йому загрожує ув'язнення тривалістю від семи років до довічного.

Захист затриманого стверджує, що під час події йому закрили дверне вічко, тому про те, що за дверима знаходяться правоохоронці, він знати не міг. При цьому чоловік підпалив квартиру. Адвокати виступали також проти арешту «голосіївського стрілка» — заявляли, що обвинувачення не аргументувало необхідність утримання під вартою.

Нагадаємо, поліцейського, пораненого «Голосіївський стрільцем», прооперували — йому намагаються врятувати руку.

Фото: «Сегодня»

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