«Казус Defender»: російські хакери атакували сайт ВМС України

У п'ятницю, 9 липня, хакерські структури Росії, які раніше паралізували роботу тисяч світових компаній, атакували веб-портал Військово-Морських сил України. Про це повідомляє Міноборони України.

В результаті атаки були опубліковані деякі документи та переважно фейкові повідомлення, які пов'язані з навчаннями «Сі Бриз-2021», що проходять в Чорному морі.

«Жоден з документів не був отриманий в результаті витоку інформації з інформаційно-телекомунікаційних систем Збройних Сил України. Мало місце тимчасове припинення роботи сайту українського флоту, яке було спричинено використанням уразливостей фреймворка, який свого часу використовувався для його створення. Крім того, зафіксовано випадки безуспішних DDoS-атак проти офіційного веб-порталу Міністерства оборони України», — йдеться в повідомленні.

Загрози усунені, робота сайту ВМС відновиться найближчим часом.

Нагадаємо, в РФ заявляли про обстріл британського есмінця Defender в Чорному морі, але на самому кораблі цього не помітили.

Раніше російським хакерам вдалося отримати 90 млн доларів викупу від компанії з США.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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