Бойовики обстріляли українські позиції на Донбасі: є загиблий і троє поранених

У п'ятницю, 9 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил бойовики 13 раз порушили режим припинення вогню, один боєць ВСУ загинув, троє отримали поранення.

У кількох пунктах противник провів обстріли з мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів. В районі Невельського окупанти відкривали вогонь також з артилерії калібру 122 мм, а біля Оріхового — з протитанкових ракетних комплексів. Артилерія використовувалася також вранці суботи, 10 липня, в районі Миронівського.

В результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення, які несумісні з життям. Ще один боєць поранений, у двох — бойові травми.

Бойовики продовжують перешкоджати СММ ОБСЄ. Патруль Місії не допустили до місць зберігання озброєння біля окупованих населених пунктів Молодий Шахтар і Новоазовськ. Найманці послалися на «накази від командирів» і «проведення навчань з бойовою стрільбою в цьому районі».

Нагадаємо, раніше на Донбасі загинув майор Богдан Бродівський — його поховали в Дніпропетровській області.

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