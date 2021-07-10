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Події

Вибух на святі в Коростені: є постраждалі

16:05 10 липня 2021
скрін відео

У Коростені на Житомирщині, де нещодавно трапилася смертельна ДТП, надзвичайна подія трапилася і під час святкування Івана Купала — вибухнули каністри з бензином під піротехнікою.

За даними поліції, до медичного закладу з опіками звернулись троє жителів райцентру. Їм було надано необхідну допомогу та призначено амбулаторне лікування.

Усе відбулося взоні відпочинку на RiverBank.

На відео, яке зявилося у мережі, видно, що під час вибуху одного хлопця вибуховою хвилею відкинуло в річку, а другого — в купальське багаття.

«Обгорів, але з останніх сил сам вибрався з вогню і пірнув у воду» — розповіли очевидці місцевому виданню.

За їх словами, вибух був настільки сильний, що у людей в районі водоканалу трусилися шибки у вікнах.

Нагадаємо, днями раніше вибух стався в Мелітополі — на території ТОВ «Технодім Альянс». Двоє людей отримали сильні опіки й були ушпиталені. У Держслужбі з питань праці повідомили, що постраждали 36-річний майстер ділянки та клієнт, 60-річний керівник іншого підприємства. Вони проводили огляд устаткування для змішування сипучих сумішей.

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