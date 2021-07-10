Вибух у Мелітополі: один з постраждалих помер
У Мелітополі (Запорізька область) помер чоловік, який постраждав під час вибуху на території приватного підприємства 8 липня. Про це Укрінформу повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Запорізькій області.
Загиблому було 36 років, на підприємстві він працював майстром.
«Один із постраждалих 1985 року народження помер у лікарні», — прокоментували в поліції.
Майстер дільниці разом із клієнтом, 60-річним керівником іншого підприємства, проводили огляд устаткування для змішування сипучих сумішей.
Вибух стався раптово, обидва чоловіка отримали опіки всього тіла 2 ступеню й були госпіталізовані.
Кримінальне провадження в поліції відкрили за ч. 2 ст. 272 КК України («Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, яке спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки»).
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