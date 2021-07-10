27.16 / 27.36 32.09 / 32.46
Київ: +28
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Вибух у Мелітополі: один з постраждалих помер

17:59 10 липня 2021
Вибух у Мелітополі: один з постраждалих помер

У Мелітополі (Запорізька область) помер чоловік, який постраждав під час вибуху на території приватного підприємства 8 липня. Про це Укрінформу повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Запорізькій області.

Загиблому було 36 років, на підприємстві він працював майстром.

«Один із постраждалих 1985 року народження помер у лікарні», — прокоментували в поліції.

Майстер дільниці разом із клієнтом, 60-річним керівником іншого підприємства, проводили огляд устаткування для змішування сипучих сумішей.

Вибух стався раптово, обидва чоловіка отримали опіки всього тіла 2 ступеню й були госпіталізовані.

Кримінальне провадження в поліції відкрили за ч. 2 ст. 272 КК України («Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, яке спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки»).

А наприкінці червня масштабна пожежа виникла в Чугуєві під Харковом. На місцевому ринку горіли 5−6 магазинів будматеріалів, а загальна площа пожежі склала 300 квадратних метрів

242

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Знаки зодіаку

Яким трьом знакам зодіаку зірки обіцяють доленосну зустріч — гороскоп на липень

Валерій Меладзе

«Добре, що не було мільйона»: батьків Меладзе «розвели» за класичною схемою

Таюне

«Квіточка Таюне» вирушила за кордон без чоловіка: Олег Винник вирішив стати мореплавцем

Костянтин Меладзе

«Виглядав як загнаний звір»: екс-дружина Валерія Меладзе розповіла, як жилося його братові Костянтину в першому шлюбі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.