Вибух у Мелітополі: один з постраждалих помер

У Мелітополі (Запорізька область) помер чоловік, який постраждав під час вибуху на території приватного підприємства 8 липня. Про це Укрінформу повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Запорізькій області.

Загиблому було 36 років, на підприємстві він працював майстром.

«Один із постраждалих 1985 року народження помер у лікарні», — прокоментували в поліції.

Майстер дільниці разом із клієнтом, 60-річним керівником іншого підприємства, проводили огляд устаткування для змішування сипучих сумішей.

Вибух стався раптово, обидва чоловіка отримали опіки всього тіла 2 ступеню й були госпіталізовані.

Кримінальне провадження в поліції відкрили за ч. 2 ст. 272 КК України («Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, яке спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки»).

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