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Події

В «Борисполі» черговий скандал: виліт рейсу в Батумі затримується вже на 14 годин

21:39 10 липня 2021
літак авіакомпанії

В аеропорту «Бориспіль» — чергова кризова ситуація. Там з 07:30 кілька разів переносили виліт рейсу №YE215 «Бориспіль — Батумі».

Телефони оператора — компанії YanAir — спочатку мовчали, а потім опинилися поза зоною доступу.

Доведені до відчаю пасажири збиралися вийти на злітну смугу і шукати свій літак, тому в аеропорт прибув посилений наряд правоохоронців, повідомляє Київ Оперативний, публікуючи відео з місця подій.

Нагадаємо, на початку липня в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» масово відклали вильоти рейсів до Туреччини нібито через приймаючу сторону. А через тиждень уже в Анталії більш ніж на 10 годину затримувався виліт літака в Одесу.

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