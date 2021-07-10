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Сильні зливи на Закарпатті: підтопленні житлові будинки та автодороги, пошкоджено дорожнє покриття

23:07 10 липня 2021
Сильні зливи на Закарпатті: підтопленні житлові будинки та автодороги, пошкоджено дорожнє покриття

У Рахівському районі Закарпатської області 10 липня зафіксовано нове підтоплення житлових будинків і автомобільних доріг. Як повідомили в обласному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій, причиною техногенної катастрофи стали інтенсивні опади та подальше підняття рівня води в малих річках.

Станом на 19:00 в селищі Ясіня підтоплено 20 будинків та три підвальні приміщення. Біля селища затопило ділянку автодороги державного значення Н09 «Мукачево — Рогатин — Львів» поблизу селища Ясіня.

Також було пошкоджено дорожнє покриття по вулиці стьобних в селищі Ясіня і дорога місцевого значення (приблизно 35 метрів) в селі Богдан.

Згідно з останньою інформацією від ГСЧС, підтопленими залишаються будинки в 4 населених пунктах (Ясіня, Лазещина, село Богдан та село Луги).

Станом на 21:30 .жертв і жертв немає. Тривають комісійні експертизи для визначення наслідків негоди.

Влітку 2020 року в карпатському регіоні також виник катастрофічний паводок. Причиною його стали найсильніші зливові дощі. Про уроках удару стихії в інтерв'ю «ФАКТАМ» розповів заступник директора Українського гідрометеорологічного інституту кандидат географічних наук Юрій Набиванець.

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