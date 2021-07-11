За непокору — «психлікарня»: з'явилися нові факти у справі про знущання над солдатом в Одесі

Військовий Кирило Бурда, який проходить військову службу в 32-му реактивному артилерійському полку ВМС ЗС України, повідомив журналістам подробиці про знущання над ним.

21-річний старший солдат військової частини № 1325 стверджує, що йому погрожували психлікарнею і фізичним насильством. За його словами, це почалося після того, як він відмовився виконувати наказ командування зливати з військових машин бензин для його подальшого продажу.

«Я охороняв в лісі техніку, — розповів Бурда „Суспільному“. — Вони вимагали, щоб я пропускав машини військової частини, які будуть заїжджати і зливати бензин. Також виїжджати і вивозити його для продажу в магазини, розташовані поруч. Тобто змушували рядових матросів переодягатися в цивільний одяг і і зливати бензин …».

Військовослужбовець запевняє, що йому погрожували психлікарнею, і саме ця обставина змусила його звернутися в правоохоронні органи. Однак фізичне насильство не припинялося.

«Було таке, що мене по голові вдарили. Сказали, що треба робити щеплення проти коронавіруса. Я написав рапорт про відмову. Через кілька днів підбіг старший матрос і вколов мене шприцом в спину зі словами: «Я тебе провакцинував», — поділився солдат.

За словами матері Кирила — Тетяни Бурди — після відмови сина виконувати наказ його за сфабрикованими висновками визнали божевільним.

«Доцькували до того, що командир вирішив домовитися в психлікарні. Там його напоїли, в їжу підлили якусь гидоту. Насильно його затягли в сільську психушку. Я потім дзвонила його керівництву. Сказала, що солдати — не раби, а вони — не рабовласники», — розповіла Тетяна журналістам.

Зі свого боку командування морської піхоти Військово-Морських Сил ЗС України виступило із заявою, в якій заперечує викладене їх підлеглим.

«За час служби у старшого матроса Кирила Бурди неодноразово були помічені випадки агресивної поведінки, також він має негативну особисту характеристику. За попередньою інформацією, і після спілкування з військовослужбовцями, які проходять службу разом зі старшим матросом Кирилом Бурдою, фактів, що підтверджують нестатутні взаємини, виявлено не було.

З приводу опублікованих звинувачень старшим матросом Кирилом Бурдою командиром військової частини призначено службову перевірку. Крім того, в ході службової перевірки буде встановлено, з якою метою військовослужбовцем поширюється неправдива інформація", — йдеться в поширеному прес-службою командування морської піхоти заяві.

Як повідомив «ФАКТАМ» нинішній керівник Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Максим Брильов, відповідна заява військовослужбовця військової частини № 1325, яка дислокується в Одеській області, надійшла в роботу наглядового відомства 6 липня.

«В даний час проводяться слідчі заходи, допитується потерпілий, — конкретизував прокурор. — Зокрема, потерпілий викладає факти, на його думку, порушень товаришами по службі і його керівництвом. Відкрито провадження за ст. 406 („Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості“) Кримінального кодексу України. Це в зв'язку з заявою про психологічне насильство. Також розпочато справу „Про перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень“ (ч. 4 ст. 426−1 КК України) — це відносно заяв щодо діянь з боку командира».

Правоохоронець підкреслює, що в подальшому, в разі необхідності, прокуратурою будуть вжиті відповідні заходи по відношенню до всіх причетних. Так само при необхідності заявника можуть перевести в іншу військову частину для забезпечення його особистої безпеки.

Нагадаємо, в жовтні 2020 року військова прокуратура розслідувала ПП у військовій частині Нацгвардії в Вишгороді Київської області — там помер військовослужбовець, якого солдат змусив віджиматися від підлоги, а потім вдарив кулаком в груди. Удар був сильним: військовослужбовець знепритомнів і незабаром помер.

Фото скрін видео Суспільне

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