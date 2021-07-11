Паводок в Карпатах: врятовані діти, які опинилися у водній пастці

У суботу, 10 липня, рятувальники Прикарпаття були змушені в екстремальних умовах рятувати жертв раптового паводку — дітей і дорослих.

Як повідомили в управлінні ДСНС в Івано-Франківській області, о 19:16 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Пнів посеред річки Бистриця Надвірнянська на острові на відстані 15 метрів від берега знаходяться 7 осіб, з них — 6 дітей, які самостійно не можуть дістатися до берега. До них рятувальники добиралися на човні.

Ще один 14-річний підліток опинився заблокованийм на дамбі річки Бистриця Надвірнянська на відстані 8 м від берега. Рятувальники визволили хлопця за допомогою рятувального кола і мотузки.

А в місті Яремче Надвірнянського району за допомогою рятувального жилета і мотузки доставили на берег 15-річного підлітка, який виявився заблокованим на острівці посеред річки Прут, на відстані 15 метрів від берега.

Задіяли бійці ГСЧС і катамаран — з його допомогою доставили на сушу двох маленьких жителів села Мирне Надвірнянського району, що опинилися на острові посеред річки Бистриця Надвірнянська на відстані 70 метрів від берега.

Нагадаємо, минулого літа негода, що супроводжувалася сильними зливами в західних областях України, знеструмила 120 населених пунктів у 6 областях: Івано-Франківській, Сумській, Житомирській, Чернівецькій, Волинській та Закарпатській. А в Чернівцях рівень річки Прут перевищив критичну позначку в 5 метрів.

Фото ДСНС

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