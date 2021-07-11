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Події

У Кирилівці ще одна трагедія на воді — друга за два дні

12:52 11 липня 2021
У Кирилівці ще одна трагедія на воді&nbsp;— друга за два дні

У Кирилівці, де хлопця вбило струмом на пляжі, сталася друга за тиждень трагедія на воді — жертвою моря став 49-річний чоловік, який приїхав на відпочинок з Вінниці.

За інформацією прес-служби Управління ГСЧС в Запорізькій області, інцидент стався близько 17:30 10 липня біля бази відпочинку.

За словами родичів загиблого, чоловік пішов купатися в море і незабаром зник з поля зору. Після цього інші відпочиваючі помітили його в воді без ознак життя. Вони винесли тіло на берег і викликали медиків «швидкої», але ті змогли лише констатувати смерть.

Правоохоронні органи почали розслідування. Для цього тіло вінничанина передали на проведення судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, 7 липня Кирилівці втопився 16-річний юнак. Підліток пішов з друзями купатися в морі, а пізніше його тіло з води витягли відпочивальники.

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