Під Києвом перекинулася маршрутка: багато постраждалих

Вранці в неділю, 11 липня, на Гостомельській трасі під Києвом сталася ДТП з маршруткою. На щастя, обійшлося без загиблих, але багато пасажирів отримали несмертельні травми і були госпіталізовані, повідомив засновник сайту dtp.kiev.ua Влад Антонов.

За його інформацією, до ПП привели непрофесійні дії водіїв Mercedes на зимовій гумі і малолітражки Hyindai.

Після зіткнення маршрутка з людьми перекинулася на правий борт. На місце прибули відразу всі екстрені служби району.

Опубліковані перші фото з місця події.

А в Дніпрі напередодні маршрутку протаранив мікроавтобус — під «роздачу» потрапило і авто поліцейських.

40

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter