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Події

Під Києвом перекинулася маршрутка: багато постраждалих

14:39 11 липня 2021
На місці ДТП

Вранці в неділю, 11 липня, на Гостомельській трасі під Києвом сталася ДТП з маршруткою. На щастя, обійшлося без загиблих, але багато пасажирів отримали несмертельні травми і були госпіталізовані, повідомив засновник сайту dtp.kiev.ua Влад Антонов.

За його інформацією, до ПП привели непрофесійні дії водіїв Mercedes на зимовій гумі і малолітражки Hyindai.

Після зіткнення маршрутка з людьми перекинулася на правий борт. На місце прибули відразу всі екстрені служби району.

Опубліковані перші фото з місця події.

А в Дніпрі напередодні маршрутку протаранив мікроавтобус — під «роздачу» потрапило і авто поліцейських.

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