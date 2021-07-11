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Події

У Франції раптово помер український журналіст

15:45 11 липня 2021
Андрій Лавренюк

У Страсбурзі помер український журналіст, кореспондент агентства «Укрінформ» Андрій Лавренюк. Про це у Facebook повідомив його колега Роман Сущенко.

Причина смерті поки не повідомляється.

Андрій Лавренюк закінчив Військовий інститут при «Львівській політехніці за спеціальністю «військова журналістика». Він також отримав ще одну освіту — в Інституті фінансів і міжнародної торгівлі в Києві за спеціальністю «міжнародне право».

Працював в «Укрінформі» з 2011 року, був кореспондентом у Брюсселі та Страсбурзі. До того, з 2008 по 2011 роки, був кореспондентом агентства УНІАН. Був також офіцером пресслужби Міноборони, працював у військових ЗМІ.

У померлого залишилися мати, дружина, сестра і син.

«Укрінформ» висловлює глибокі співчуття родині Андрія — матері Галині Олексіївні, дружині Юлії, сестри Іванні і синові В'ячеславу. Ми щиро сумуємо разом з вами, поділяємо біль цієї втрати.

Андрій залишиться у нашій пам'яті як взірець відданого служіння своїй справі, хорошого друга, людини слова і честі.

Спочивай з миром, колего-журналісте", — йдеться у некролозі.

Нагадаємо, у кінці червня помер відомий радянський і російський тележурналіст, генеральний директор «Громадського телебачення Росії» Анатолій Лисенко.

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