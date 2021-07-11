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Події

У Кременчуці знайшли мертвим 8-річного хлопчика, якого шукали з учорашнього дня

18:16 11 липня 2021
хлопчик

В останні дні дуже багато новин про загибель дітей на воді. У неділю, 11 липня, в Кременчуці Полтавської області в озері знайшли тіло восьмирічного Анатолія Жолобякова. Про це повідомили у поліції.

Тіло дитини дістали з озера на колишніх артскладах.

Про зникнення хлопчика ввечері 10 червня у поліцію заявила його мама. Сім'я відпочивала на озері. 38-річна жінка о 9 годині вечора повідомила поліціянтам, що не може знайти свого 8-річного сина Анатолія.

До пошуків залучили всі підрозділи поліції Кременчука, військовослужбовців Нацгвардії, кінологів, рятувальників.

Нагадаємо, днями у Золочеві Львівської області в озері потонула дівчина. А в Кирилівці у морі потонув підліток.

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