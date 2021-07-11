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Події

Перестав функціонувати мозок: у Дніпрі помер хлопчик, якому вітчим жорстоко перерізав горло

20:29 11 липня 2021
хлопчик

У лікарні Дніпра помер 2-річний Міша, якому вітчим перерізав горло. Про це повідомив журналіст Олег Єрмолінський.
Інформацію вже підтвердили у поліції.

Хлопчик був підключений до апаратів, які підтримують його життєдіяльність.

Але шанси «вибратися», за словами медиків, у нього були мізерними. У дитини була значна втрата крові, пошкоджені артерії і судини, помер мозок.

Дитину перевезли з Кривого Рогу у Дніпро в дитячу обласну лікарню. Туди ж приїхали фахівці з лікарні «Феофанія».

Колишній вітчим, який напав на дитину, зараз знаходиться у слідчому ізоляторі. За попередньою інформацією, на ґрунті розставання зі співмешканкою у чоловіка з'явилися проблеми з психічним здоров'ям — він став поводитися дуже агресивно.

Жахливий випадок стався у селі Девладове Софіївського району недалеко від Кривого Рогу. Чоловік в домі пов'язав скотчем двох дітей своєї колишньої співмешканки — 2-річного хлопчика та 7-річну дівчинку. Крім цього, він ножем порізав молодшу дитину. У малюка були рани в області шиї і спини.

фото t. me/ermolinskiy_news/

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