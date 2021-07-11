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Події

У Києві знову забив «комунальний фонтан»: на мосту Патона прорвало трубу

21:18 11 липня 2021
міст

У неділю, 11 липня, в Києві на мосту Патона стався прорив труби. Водоспад забив з середини мосту. Раніше потужний «гейзер» спостерігали біля бібліотеки ім. Вернадського.

НП на мосту Патона сталася близько 6 години вечора. «Київводоканал» наразі офіційних повідомлень не давав.

Відео опублікував «Київ Оперативний».

Нагадаємо, мосту Патона майже 70 років. Він жодного разу не закривався на ремонт. На думку фахівців, міст знаходиться в критичному стані, він непрацездатний.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про пориви у центрі столиці на вулиці Пушкінській.

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