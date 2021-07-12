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Події

Під Києвом перекинувся авто з 10 людьми в салоні: загинули двоє, в тому числі дитина

7:36 12 липня 2021
На місці ДТП

У неділю, 11 липня, в Бориспільському районі під Києвом стався новий масштабне ДТП. Але в цей раз є жертви, повідомляє ресурс dtp.kiv.ua.

За попередніми даними, водій Volkswagen Golf на єврономерах перевищив швидкість і не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль перекинувся на дах. У салоні перебувало більше 10 осіб, багато дітей, всі їхали з купання.

Загинули 2 людини, в тому числі 7-річна дівчинка. Ще один дорослий пасажир перебуває в критичному стані.

У поліції інцидент поки не прокоментували.

Опубліковані фото з місця події.

Авто перекинулося на дах

Все сталося поряд з покажчиком

Раніше 8-річна дівчинка загинула в ДТП під Рівним.

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