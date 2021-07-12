У найближчі години Київ накриє гроза, оголошено найвищий рівень небезпеки
У Києві, який страждає від аномальної спеки, 12 липня вдень синоптики оголосили штормове попередження вже в найближчі години. Рівень небезпеки визначений як значний (1 рівень, «жовтий»), повідомили в прес-службі Київської міської держадміністрації.
Гроза і злива, згідно з прогнозами, в столиці можливі до кінця дня.
У мерії нагадали городянам про необхідність закрити вікна і не підходити до них під час грози, а при падінні дерев або гілок з подальшим травмуванням людей — негайно інформувати екстрені служби.
Під час сильних дощів додаткова спецтехніка чергуватиме в місцях можливого затоплення. Для ліквідації наслідків негоди КП «Київавтодор» має в своєму розпорядженні 73 одиниці спецтехніки та спецзасобів,
Про виявлення місць затоплення проїжджої частини або тротуарів звернення приймають у цілодобовому диспетчерському офісі «Київавтодору» за телефоном: 284−74−19.
Нагадаємо, в Українському гідрометцентрі спрогнозували погіршення погоди 12 липня в Україні в більшості областей.
фото meteo.gov.ua/321
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