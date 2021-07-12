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Події

Мати марно чекала цілу добу: на Волині знайшли мертвою 17-річну дівчину, яка напередодні пішла з дому

13:43 12 липня 2021
Потопельник

У Волинській області, де днями дворічний хлопчик потонув у ставку поруч з будинком, стала відома доля неповнолітньої дівчини, яку мати даремно прочекала всю ніч.

Як повідомляють у ГУНП у Волинській області, у річці Луга виявили тіло 17-річної місцевої жительки без ознак життя.

У поліції зазначили, що дівчина пропала ще ввечері 10 липня, проте мати звернулася у поліцію лише за добу, 11 липня.

На даний момент інформація внесена до реєстру досудових розслідувань як нещасний випадок. Тіло дівчини направили на експертизу.

Нагадаємо, що днями у Львівській області потонула 22-річна дівчина, яка відпочивала з подругами на озері Молодіжному.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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