Здійснював розпусні дії сексуального характеру: під Вінницею чоловік заманив до себе додому хлопчиків 11 і 12 років

На Вінниччині, де нещодавно педофіл поглумився над … 6-річної родичкою, 11 липня поліція затримала у власному будинку 59-річного чоловіка, якого підозрюють у розбещенні малолітніх дітей.

підозрюваний

Як повідомила прес-служба поліції Вінницькій області, із заявою про розбещення її малолітнього сина місцевим жителем до правоохоронців звернулася 45-річна жінка, мешканка Тульчинського району.

За даними слідства, цей чоловік запросив у свій будинок двох хлопчиків у віці 11 і 12 років і вчинив стосовно них розпусні дії сексуального характеру. Однак старший із хлопчиків зумів зняти це на телефон.

Підозрюваного затримали, а у нього вдома виявили та вилучили мобільні телефони, флеш-накопичувачі, дитячий одяг та інші речові докази.

Наразі чоловік поміщений в ізолятор тимчасового тримання (ІТТ). Йому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 156 («Розбещення неповнолітніх») Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Солом'янському районі Києва помітили неадекватного чоловіка, який в одному з супермаркетів притискався до дітей, знімаючи штани і показуючи геніталії.

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