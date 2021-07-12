Вода кишить корнеротами: на азовському курорті відпочивальники обурені засиллям медуз

На пляжах Азовського узбережжя триває нашестя медуз-корнерот. Підприємці, які обслуговують курортників, змушені наймати спеціальних «чистильників медуз».

Такий працівник, наприклад, з'явився на базі відпочинку в селищі Приморський Посад (знаходиться в південній частині Запорізької області).

Чоловік, який раніше відкривав ворота, тепер з ранку до вечора працює на благо відпочиваючих, які скаржилися, що вода як кисіль — вся просякнута залишками молюсків і обпектися можна «безконтактно».

Як повідомляє РІА Мелітополь, особливо винахідливі курортники вже купаються в піжамах, прикриваючись від жалких укусів з голови до п'ят.

Купи свіжозібраних медуз закопують в пісок екскаватором, проте сотні їх, як і раніше, залишаються в воді. Це підтверджують фото і відео з місця подій.

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Нагадаємо, прісноводну медузу бачили вже і в Києві.

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