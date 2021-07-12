Пошуки тривають другу добу: під Полтавою під час купання зник 25-річний чоловік

У Полтавській області, де днями в озері знайшли тіло зниклого 8-річного хлопчика, рятувальники вже другу добу розшукують молодого чоловіка, який пішов купатися та пропав.

Як повідомляють в обласному управлінні ДСНС, 25-річний хлопець (1996 р.н.) пропав під час купання у річці Сула.

Його починали шукати напередодні, проте безрезультатно. 12 липня до пошуків зниклого планували залучити співробітників КУ «Рятувально-водолазної служби Полтавської міської ради».

Нагадаємо, що у Волинській області виявили тіло 17-річної дівчини, яка пропала ще 10 липня. Вона ввечері пішла з дому, проте її мати повідомила про зникнення доньки лише за добу. На тілі дівчини, яке витягли з річки Луга, ознак насильницької смерті не виявили.

А у Маріуполі тіло підлітка виявили в річці Кальміус. Воно знаходилося у металевій трубі у двох метрах від берега.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

143

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter