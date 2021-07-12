Ідея виявилася провальною: в курортній Степанівці автомобіль ледь не віднесло хвилями у море

В Азовському морі, де раніше ловили катер з туристами, який уносило вітром, ледь не відправився у «далеке плавання» легковий автомобіль.

Відео з пляжу в курортній Степанівці виклали у мережу відпочиваючі, повідомляє «РІА Мелітополь» .

А почалося все з того, що водій ВАЗу заїхав на пляж, а потім вирішив покататися уздовж берегової лінії. Автомобіль застряг, а потім хвилі почали його тягнуть від берега.

Навколо авто метушилися кілька чоловіків, зусилля яких були марними. Пізніше на допомогу підійшли ще кілька хлопців.

Чим закінчилася ця подія — не відомо.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика.

Нагадаємо, що правоохоронці у Кирилівці врятували трьох дітей (7, 9 і 14 років), яких на матраці відносило у відкрите море. Дітей наздогнали, коли вони перебували вже у 500 метрах від берега.

Фото — скріншот.

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