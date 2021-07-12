Справа рейдерів: суд прийняв рішення щодо арешту Ширяєва

Лідер громадського руху «Патріоти — за життя» Олег Ширяєв, затриманий в Харкові 5 липня, був заарештований рішенням суду. Колишнього командира роти поліції «Східний корпус» підозрюють в причетності до рейдерського захоплення елеватору в селі Занки Харківської області в 2018 році. Про це повідомляє Суспільне.

Ширяєва заарештували на 60 діб, до 9 вересня. Можливість вийти під заставу не передбачена.

У суді підслідний посилався на те, що є єдиним годувальником сім'ї і має двох малолітніх дітей. Проте, суд встав на сторону прокурорів — ті наполягали, що є ризик, що залишившись на волі, Ширяєв буде переховуватися від слідства.

Нагадаємо, в 2018 році Ширяєва вже затримували як підозрюваного у справі про рейдерське захоплення елеватора На підприємстві в Харківській області забарикадувалися близько двох сотень озброєних людей, а щоб розблокувати роботу елеватора, була організована поліцейська спецоперація. У 2018 році після затримання підслідний Ширяєв вийшов на свободу під заставу 1 млн гривень. Зараз справа налічує 20 томів. Адвокати кажуть, що їх підопічний встиг ознайомитися з половиною зібраних слідством матеріалів.

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