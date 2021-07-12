Справа про поставки неякісної техніки до ЗСУ: суд заарештував колишнього заступника міністра оборони

У Києві Печерський суд заарештував колишнього заммінстра оборони генерала Ігоря Павловського. Як і передбачалося раніше, генерала взяли під варту на 60 діб, а в якості застави суддя призначив суму більше 475 мільйонів гривень. Про це повідомляє ДБР.

Раніше у тій самій справі, що і Павловський, були заарештовані глава правління заводу «Кузня на Рибальському» і двоє колишніх начальників Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння і військової техніки Міноборони. ДБР підозрює колишніх представників Міноборони та оборонно-промислового заводу в постачанні у ЗСУ неякісної техніки.

«Бойові катери і автомобілі невідкладної медичної допомоги не відповідали вимогам і не можуть використовуватися в Збройних Силах України», — йдеться в заяві ДБР. Бюро оцінює збитки в 475 млн гривень.

Судові засідання по запобіжному заході проходили з 5 липня. Сумарно чотирьом фігурантам суд призначив заставу понад 1,8 мільярда гривень.

Фото prm.ua

98

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter