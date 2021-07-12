«Дитина від сильного удару вилетіла з візочку та впала у траву»: подробиці моторошного випадку на Вінничині

Нетверезий водій збив візочок із дитиною у селі Ладижинські Хутори Гайсинського району на Вінничині. ДТП сталася наприкінці червня. Дивом немовля не загинуло, але отримало важкі травми…

— Увечері я з 11-місячною донькою Домінікою гуляла територією колишніх сільських ферм, — розповіла «ФАКТАМ» мати дівчинки Вікторія. — Там зернотік, пилорама. Люди там ходять та й їздять нечасто. Тож думали, що там безпечно. Я катала доньку у візочку. Ми гуляли узбіччям. Аж раптом повз нас пролетіла на великій швидкості машина. Ще й підняла пилюку. Я навіть вимушена була підняти капюшон на візочку, аби дитина не дихала пилом. В цей час автомобіль зробив різкий віраж і поїхав у зворотному напрямку. Знову підняв справжню пилову бурю. І я навіть не встигла зрозуміти, як він у цих стовпах пилу злетів з дороги та врізався у візочок із дитиною. Машина просто вибила візок у мене з рук та полетіла далі вже узбіччям. Водій навіть не загальмував.

Чесно кажучи, я зовсім не пригадую обставини аварії. Пам’ятаю лише, що машина затягнула візочок під бампер і лишила від нього уламки. Просто диво, що Домініка вилетіла від удару з візочку та впала у густу траву… А автомобіль зробив ще декілька шалених віражів, виїхав з узбіччя знову на дорогу. Потім таки врешті зупинився десь за 150 метрів від нас.

Машина вибила візок у матері з рук та полетіла далі узбіччям

Свідки пригоди викликали «швидку допомогу» та поліцію. Я — бігом до дитини. Обличчя доньки усе синє від ударів та забоїв. Дитина плакала від болю та жаху. І я ще пам’ятаю, що з автомобіля виліз син водія та почав кричати, що, мовляв, слава Богу, дитина жива. І я ще відповіла: «Моя донька задихається!» Справді, донька важко дихала.

Нас терміново госпіталізували спершу до Ладижина, а звідти — вже до Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. У доньки діагностували закриту черепно-мозкову травму, переломи двох ребер, численні переломи та травми голови. На мозку теж є гематоми. Але, на щастя, після лікування вони вже зменшуються…

У дівчинки численні травми

— Поступово донька видужує. Вже грається та посміхається, бо у перші дні у лікарні увесь час плакала від болю та шоку. Намагається сидіти, але їй ще важко через травму ребер, — каже мати дівчинки. — Зараз ми вже у відділенні нейрохірургії та черепно-лицевої хірургії. Попереду ще довге лікування. А от водій — винуватець аварії досі перед нами не вибачився, не поцікавився, можливо, потрібна якась допомога дитині…

— Наша громада обурена, — повідомив «ФАКТАМ» староста села Ладижинські Хутори Микола Шаповал. — Адже постраждало немовля. Та ще й у п’яній аварії. Цей чоловік сам виховував шістьох дітей. Старший прийомний син зараз проходить військову службу. Дві доньки вже заміжні, мають свої родини, ще одна донька теж вже доросла. Є ще двоє маленьких хлопчиків. Нині найменшими дітьми опікуються родичі затриманого. Ми із службою у справах дітей тримаємо ситуацію під контролем. Також ми бажаємо якнайшвидшого одужання потерпілій дитині!

Цей чоловік взагалі не вміє їздити. Кажуть, що це був автомобіль його сина. Син лишив татові машину на час своєї служби в армії.

— Відразу після ДТП та під час огляду у лікарні медики діагностували у 47-річного водія 0,3 проміле алкоголю в крові, — пояснив «ФАКТАМ» головний спеціаліст відділу комунікацій Головного управління національної поліції України у Вінницькій області Вадим Кобзар. — Це вже перевищення норми. Дійсно, цей чоловік офіційно не має водійського посвідчення. Нині він заарештований у слідчому ізоляторі. Кримінальне провадження розслідується за статтею 286, частина друга.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про страшну ДТП у Бориспільському районі під Києвом. Перекинулося авто з 10 особами в салоні: загинули двоє, в тому числі дитина.

Фото надане рідними дівчинки та відділу комунікацій обласної поліції

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