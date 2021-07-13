127 тисяч компенсації: в Запоріжжі оштрафували водія електросамоката

Для мешканки Запоріжжя поїздка на електросамокаті по тротуару обійшлася в 127 тисяч гривень. Суд в Запоріжжі визнав провину жінки в наїзді на пішохода і порушенні правил дорожнього руху.

«Своїми діями вчинила кримінальний злочин, порушила правила безпеки руху, що спричинило тяжкі наслідки», — йдеться у висновку суду. Судді нагадали, що хоч електросамокати — новий для України вид транспорту і поки не згадуються в ПДР, але пункт 11.13 правил чітко забороняє рух транспортних засобів по тротуарах і пішохідних доріжках.

В ході судових розглядів з'ясувалося, що мешканка Запоріжжя каталася на самокаті не сама, а з дитиною. При цьому на тротуарі самокатники випадково зачепили літню жінку, а та впала і зламала ногу. Лікарі констатували перелом шийки стегна. Травма не загрожувала життю, але постраждалій довелося надовго лягти в лікарню і купувати дорогий ендопротез.

В результаті суд дав любительці швидкої їзди рік умовно, а також ухвалив стягнути понад 100 тисяч гривень на користь потерпілої. За заподіяння травми середньої тяжкості належить виплатити 102 тис. грн, ще 23 тис. грн стануть моральною компенсацією. Також належить відшкодувати потерпілій 2 тис. гривень витрат на юристів. Заарештований електросамокат мешканці Запоріжжя постановили повернути.

Нагадаємо, «ФАКТИ» з'ясували, що патрульна поліція має право перевірити документи у користувачів електросамокатів (водійське посвідчення, страховий поліс). Це тим більш актуально, оскільки почастішали випадки наїзду електросамокатників на пішоходів на тротуарах.

Фото https://ua.depositphotos.com/

289

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter