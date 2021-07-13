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Події

Отруєння невідомою речовиною на м'ясокомбінаті у Глобиному: що відомо про постраждалих

11:30 13 липня 2021
крапельниця

Якщо в Одеській області у двох дітсадочках, лікарні та на підприємстві знайшли кишкову паличку, то на Полтавщині невідома речовина відправила на лікарняні ліжка понад десять співробітників підприємства «Глобинський м'ясокомбінат».

Як повідомляють у ДСНС, НП сталася після опівночі у вівторок, 13 липня, у сортувальному цеху підприємства. Постраждали 16 осіб, 14 з яких було шпиталізовано. Одна людина перебуває у лікарні у важкому стані, решта — у стані середньої тяжкості. Двоє постраждалих від шпиталізації відмовилися.

Причина отруєння встановлюється.

Раніше у Вінницькій області після відвідування ресторану, де школярі, їхні батьки та педагоги святкували випускний, за допомогою до медиків звернулося близько трьох десятків людей, а 17 отруєних потрапили у лікарню. Також допомога була потрібна людям з двох інших компаній, які відзначали річниці закінчення школи.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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