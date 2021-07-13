«Куля пройшла наскрізь»: на Житомирщині військовослужбовець вистрілив у спину 9-річного хлопчика

На Житомирщині ледь не повторилася трагедія, що сталася влітку 2019 року, коли у місті Переяслав-Хмельницький був поранений, а потім і помер 5-річний Кирило Тлявов, в якого потрапила випадкова куля.

Як повідомляють в ГУНП в Житомирській області, напередодні до лікарні Новоград-Волинського у важкому стані доставили 9-річного хлопчика з попереднім діагнозом наскрізне вогнепальне поранення спини.

За словами керівника обласної поліції Юрія Олійника, поліцейські встановили, що до цієї НП причетний 43-річний житель Києва — знайомий батька постраждалої дитини, військовослужбовець.

«Попередньо встановлено, що подія трапилася внаслідок необережного поводження зі зброєю. Під час невідкладного обшуку в автомобілі військовослужбовця було виявлено та вилучено зброю, у тому числі автоматичну, різнокаліберні боєприпаси та вибухові речовини», — зазначив Юрій Олійник.

Спочатку правоохоронцям повідомили, що НП трапилася біля річки, але потім було встановлено, що дитину поранили в обійсті, де згодом й знайшли кулю 9 мм.

Чоловіка затримали, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Вирішується питання про оголошення затриманому підозри за вказаною статтею. Також відкрито кримінальне провадження за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Зараз вирішується питання про транспортування пораненого хлопчика за допомогою авіації до Національної дитячої спеціалізованої лікарні МОЗ України.

Нагадаємо, що під Києвом кулею, яка пролетіла півтора кілометри, була поранена жінка, на колінах якої сиділа дитина. Постріл зробив 40-річний киянин, який приїхав в Обухівський район у гості до приятеля, якому й почав демонструвати зброю, випадково натиснувши на курок.

А у Миколаєві нетверезий чоловік, якого розлютила компанія, що запускала феєрверки, відкрив вогонь з пістолету, поранивши 10-річного хлопчика.

Навесні цього року відбулася ще одна подія, в якій дивом не постраждала дитина — у Дніпрі кілер розстріляв позашляховик Land Cruiser 200, в якому їхав чоловік з сином. Водій вибіг з машини та побіг до трамвайних колій, де його й наздогнала куля кілера.

Фото ГУНП у Житомирській області.

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