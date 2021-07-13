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Події

Смертельна ДТП на Вінниччині: є загиблі, серед постраждалих — вагітна жінка

15:01 13 липня 2021
ДТП

У Вінницькій області, де днями п'яний водій збив коляску з 11-місячною дівчинкою, відбулася ще одна резонансна ДТП — автомобіль після зіткнення з іншим авто вилетів на узбіччя і вбив двох жінок-пішоходів.

Як повідомляють в ГУНП у Вінницькій області, у ДТП біля села Ганнопіль загинули дві жінки, ще одна отримала травми. Також постраждали водії.

За попередньою інформацією, дорожньо-транспортна пригода сталася, коли автомобіль «ВАЗ» виїжджав з другорядної дороги на головну, якою рухався BMW X-6.

«Через удар іномарку викинуло на узбіччя, де стояли люди. В результаті наїзду дві жінки (54 і 64 роки), місцеві мешканки, загинули на місці, а 69-річну жительку Тульчинського району з тілесними ушкодженнями шпиталізували», — повідомили у поліції.

За кермом BMW була 26-річна вагітна жінка, а «ВАЗом» керував 38-річний чоловік. Їх шпиталізували до Тульчинської лікарні та взяли зразки крові, автомобілі відправили на штрафмайданчик.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують ними, що призвело до загибелі декількох осіб) КК України. Санкція статті — до 10 років позбавлення волі.

Ексклюзивний матеріал «Голову сина зібрали по кісточках, як пазл»: у Вінниці з лікарні виписали школяра, якого збила п'яна жінка-водій" читайте на сайті" ФАКТІВ".

Фото ГУ НП у Вінницькій області.

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