У Затоці виявили нову загрозу: в морі краще не купатися

Встановлена в Україні стійка спека стала додатковим стимулам для масового купання в природних водоймах. Однак якість води в них, на жаль, не завжди відповідає вимогам.

Так, серйозні відхилення від гігієнічних норм виявлені на узбережжі популярного чорноморського курорту Затока Білгород-Дністровського району Одеської області.

Про це «ФАКТАМ» повідомили в державній установі «Одеський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України».

Відзначається, що в певних контрольних точках на 22 офіційних пляжах Одеси і регіону були відібрані проби — для проведення лабораторних досліджень стану якості морської води. Всього відібрано 139 проб, з них 93 — на санітарно-мікробіологічні та 46 — на санітарно-хімічні показники.

«Не відповідають гігієнічним вимогам три проби морської води за санітарно-мікробіологічними показниками в смт. Затока: прибережні зони районів «Центральний», «Сонячний» і «Лиманський», — констатували в названому центрі.

Це означає, що прийом морських ванн на цих пляжах не рекомендований.

Якщо результати наступних аналізів чорноморської води не поліпшаться, то відпочиваючим буде категорично заборонено купатися.

Нагадаємо, раніше в двох дитсадках і лікарні Одеси знайшли кишкову паличку.

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