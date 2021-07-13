27.17 / 27.34 32.11 / 32.44
Київ: +30
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

У Затоці виявили нову загрозу: в морі краще не купатися

16:33 13 липня 2021
«Центральний» пляж в Затоці

Встановлена в Україні стійка спека стала додатковим стимулам для масового купання в природних водоймах. Однак якість води в них, на жаль, не завжди відповідає вимогам.

Так, серйозні відхилення від гігієнічних норм виявлені на узбережжі популярного чорноморського курорту Затока Білгород-Дністровського району Одеської області.

Про це «ФАКТАМ» повідомили в державній установі «Одеський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України».

Відзначається, що в певних контрольних точках на 22 офіційних пляжах Одеси і регіону були відібрані проби — для проведення лабораторних досліджень стану якості морської води. Всього відібрано 139 проб, з них 93 — на санітарно-мікробіологічні та 46 — на санітарно-хімічні показники.

«Не відповідають гігієнічним вимогам три проби морської води за санітарно-мікробіологічними показниками в смт. Затока: прибережні зони районів «Центральний», «Сонячний» і «Лиманський», — констатували в названому центрі.

Це означає, що прийом морських ванн на цих пляжах не рекомендований.

Якщо результати наступних аналізів чорноморської води не поліпшаться, то відпочиваючим буде категорично заборонено купатися.

Нагадаємо, раніше в двох дитсадках і лікарні Одеси знайшли кишкову паличку.

413

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

На пляжі

Вода кишить корнеротами: на азовському курорті відпочивальники обурені засиллям медуз

Вертоліт забирає пораненого хлопчика з Новограда-Волинського

Підполковник вистрілив у дитину на очах у батька: перші подробиці НП на Житомирщині

Александр Арно з нареченою

Одружився син найбагатшої людини в Європі, дівер супермоделі Наталії Водянової — фото з весілля

Гвинтокрил над наметами

Гвинтокрил відомого бізнесмена ледь не накоїв біди на пляжі у курортній Грибівці

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.