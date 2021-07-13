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Події

Гвинтокрил відомого бізнесмена ледь не накоїв біди на пляжі у курортній Грибівці

16:36 13 липня 2021
Гвинтокрил над наметами

Якщо у Лебедівці, де зсув зійшов на ділянку берега біля однієї з баз відпочинку, небезпеку для туристів представляли природні сили, то у Грибівці сім'я відпочиваючих дивом не постраждала від дій людини.

Киянка Юлія Цуп виклала у соціальні мережі відео, зняте на березі, де стояли намети відпочиваючих. Це місце виявилося на шляху приватного гвинтокрила, пілот якого заходив на посадку.

«Від потоку вітру у наших сусідів намет зрівняло із землею і хлопчика, який перебував у ньому, вдарили кріплення. Зламало повністю намет. І тут відривається парасолька і з шаленою швидкістю летить у наш бік, пробиває намет і летить просто на нас з сином», — пише туристка і додає, що, на щастя, вони не постраждали.

Вона поскаржився на те, що відпочіваючі не почули від людей, які летіли у гвинтокрилі, вибачень. Та й відшкодування збитків за зіпсоване майно їм ніхто не запропонував.

«Наші сусіди у той же день поїхали — діти були налякані і все зламано. Ми теж думали їхати, так як намет розірваний і настрій було підірвано. Правда, вийшли із ситуації, натягнувши тент над пошкодженням. А гвинтокрил прилітав кожен день, привозив свого господаря. Але вже залітав з боку поля. На кожен його приліт мене пересмикувало, ми не знали, чого можна очікувати», — додає Юлія і розміщує у мережі відео, зняте у той день.

Нагадаємо, що після обвалу у Лебедівці (Одеська область), рятувальники повідомили, що людей під завалами не було. Хоча раніше свідки стверджували, що бачили у районі зсуву відпочиваючих.

Фото — скріншот.

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Гвинтокрил над наметами

Гвинтокрил відомого бізнесмена ледь не накоїв біди на пляжі у курортній Грибівці

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