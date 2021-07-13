Підполковник вистрілив у дитину на очах у батька: перші подробиці НП на Житомирщині

Столичні лікарі борються за життя 9-річного хлопчика з Новограда-Волинського, якого напередодні підстрелив військовий.

13 липня приблизно о 14-й годині поранену дитину доставили вертольотом в «Охматдит». Екіпаж гелікоптера брав участь у навчаннях під Рівним, тому в Новоград-Волинський за дитиною прилетів досить швидко. Оскільки не було належного посадкового майданчика, довелося посадити вертоліт на місцевому стадіоні, куди «швидка» привезла хлопчика з лікарні.

Як повідомили «ФАКТАМ» медики, стан дитини вкрай важкий. Куля калібром 9 міліметрів пройшла на виліт, через спину, зачепивши шлунок і селезінку школяра. Хлопчик перебуває у стані медикаментозного сну, його під`єднано до апарату штучної вентиляції легенів.

Стало відомо, хто стріляв. За інформацією поліції Житомирщини, це 43-річний підполковник Збройних Сил України з Києва.

Поки достеменно невідомо, що сталося. Але, як «ФАКТАМ» розповіли в поліції, основна версія — необережне поводження зі зброєю.

— Була трохи дивна ситуація. Той, хто стріляв, сам привіз хлопчика у лікарню на своєму авто, але розповів, що дитину нібито хтось підстрелив біля річки, з кущів, коли хлопчик купався, — сказали в поліції. — Насправді навіть експерт-початківець встановить відразу, що постріл було зроблено мало не впритул. І все це сталося в будинку. Наразі нам відомо, що підполковник зі столиці приїхав у гості до батька хлопчика. Вони випивали. Крім них, у будинку було ще двоє дітей. А потім пролунав постріл. Швидше за все, підполковник вистрілив випадково: показуючи батькові хлопчика зброю, він випадково натиснув на курок. Але ми ще будемо розбиратися в усій цій ситуації.

Екіпаж вертольота брав участь у навчаннях під Рівним, тому у Новоград-Волинський за дитиною прилетів досить швидко

Цікаво, що в автомобілі військового було виявлено цілий арсенал: два автомати Калашникова, один пістолет «Форт-17», близько ста боєприпасів, три РПГ-26, два РПГ-22 та міни спрямованої дії. Пістолет і автомати були в поганому стані, ніби були підібрані на полі бою.

13 липня військовослужбовця, який вистрілив у спину 9-річній дитині, було затримано. Найближчим часом йому буде оголошено про підозру.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що в Дніпрі кілер розстріляв автомобіль Land Cruiser, в салоні якого знаходилася дитина.

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