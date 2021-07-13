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Події

На Кіровоградщині викрили російського шпигуна: в СБУ розповіли, чим він займався

17:32 13 липня 2021
затриманий

У Кіровоградській області контррозвідники СБУ затримали громадянина України, який входив до складу організованого злочинного угруповання на території РФ і там був завербований російською військовою розвідкою.

Як повідомляє прес-центр СБУ., Після повернення в Україну зловмисник за завданням російських кураторів здійснював збір інформації про місцеві чиновників і військовослужбовців, яка повинна була змусити їх виїхати на територію країни-агресора або на окуповані нею території, де їх би затримали і притягли до конфіденційного співробітництва.

«Зібрані дані затриманий агент передавав з використанням відпрацьованого закритого каналу зв'язку. При виконанні завдань отримував грошову винагороду в національній валюті РФ на банківську картку», — повідомили в СБУ.

При проведенні обшуку за місцем проживання фігуранта були виявлені і вилучені засоби зв'язку, які використовувалися для контактів з представником ГУ Генштабу ВС РФ, банківські карти «Ощадбанку Росії», а також посвідчення про приналежність до персоналу російських комунальних та комерційних структур.

Нагадаємо, раніше в Києві викрили колишнього співробітника Адміністрації президента і апарату Ради нацбезпеки і оборони, який підозрюється в роботі на іноземну розвідку і передачі їй інформації з грифом «Секретно».

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