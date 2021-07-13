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Події

Страшна трагедія на Чернігівщині: малолітні брати загинули в ставку

21:23 13 липня 2021
Страшна трагедія на Чернігівщині: малолітні брати загинули в ставку

На Чернігівщині, де засудили дітовбивцю, в штучній водоймі потонули двоє братів — 10-річний Максим і 14-річний Олексій. Трагедія сталася біля села Слобідка Менської територіальної громади Корюківського району, повідомляє обласне управління ГСЧС.

Місце трагедії

Як виявилося, хлопчики вирушили купатися без дозволу батьків.

Коли відсутність дітей виявили, батько відправився їх шукати і знайшов речі на березі водосховища. Чоловік подзвонив в екстрені служби і спробував знайти дітей у воді, але йому це не вдалося.

До прибуття рятувальників тіла дітей дістали на берег співробітники Національної поліції.

Нагадаємо, зараз в Україні мало не щодня повідомляють про трагедії на воді з дітьми. Так нещодавно на Полтавщині в озері знайшли тіло 8-річного хлопчика, а в Маріуполі тіло загиблого юнака витягли з металевої труби на відстані двох метрів від берега річки Кальміус.

Фото з Pixabay

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