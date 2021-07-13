Стрільцем, який поранив 9-річного хлопчика на Житомирщині, виявився підполковник Головного управління розвідки

Військовослужбовець, який 12 липня вистрілив з пістолета в спину 9-річного хлопчика, виявився співробітником Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це «ФАКТАМ» неофіційно розповіло джерело в правоохоронних органах.

— Нам відомо, що підполковник ГУР і батько пораненого хлопчика дружать дуже давно. Колись вони навіть разом працювали і їздили у відрядження, — розповіли в поліції. — У той день військовий привіз до Новоград-Волинського своїх дочок до своєї мами, а сам вирішив переночувати у старого друга. Сіли за стіл, випили. У будинку в цей час перебували двоє хлопчиків — близнюки. Батько хлопців відлучився на час, і дядько Саша — так звуть підполковника — вирішив показати хлопцям прийоми рукопашного бою та самозахисту.

Чоловік дістав пістолет «Форт», витягнув з нього обойму і дав зброю одному з хлопчиків. Сказав: нападай на мене з пістолетом. Дитина підійшла до чоловіка і приставила пістолет до його живота. Після чого дядько Саша прийомом вибив зброю з рук хлопчика і направив пістолет в спину дитини. Один з близнюків встиг присісти, і тут пролунав постріл. Одна куля залишалася в пістолеті. Постріл був зроблений фактично в упор. Куля пройшла навиліт і зачепила підшлункову залозу і селезінку. Дитина відразу знепритомніла від травматичного шоку.

До речі, постріл, швидше за все, стався якраз на очах батька, який в цей момент повертався в будинок. Але будемо перевіряти цю інформацію.

Підполковник ГУР був затриманий. Незабаром суд обере йому запобіжний захід, який, швидше за все, буде полягати в триманні під вартою. Відкрито кримінальне провадження за статтею «Умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що в Миколаївській області військовий вистрілив у голову товаришу по службі, після чого наклав на себе руки, залишивши записку, в якій було написано: «Кожному по заслугах його»

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