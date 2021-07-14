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Події

Підполковника військової розвідки, який стріляв у дитину на Житомирщині, відправили під домашній арешт

14:48 14 липня 2021
суд

Співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, який підстрелив на Житомирщині 9-річного хлопчика, відправлений під цілодобовий домашній арешт.

Як повідомляють в Офісі генерального прокурора, військовому повідомлено про підозру у нанесенні дитині умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України).

«Йому обрано запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт. Одночасно проводяться інші слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події», — йдеться у повідомленні.

Тим часом «5 канал» повідомляє, що пораненому хлопчику зробили першу операцію, вона пройшла успішно. На даний момент стан дитини стабільний, він перебуває у «Охматдиті». Дитину до столиці доставили на гвинтокрилом.

Медики підозрювали у хлопчика компресійний перелом хребта, яким під час операції займалися нейрохірурги та ортопеди.

Ексклюзивний матеріал про цю надзвичайну подію в місті Новоград-Волинський читайте на сайті «ФАКТІВ». У поліції зазначають, що основна версія слідства — необережне поводження зі зброєю.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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