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Події

Довелося викликати рятувальників: у Києві дитина наділа на палець гайку й ледь не постраждала через це

18:04 14 липня 2021
руки

У вівторок, 13 липня, рятувальникам довелося виручати 12-річного хлопчика, який надів собі на палець металеву гайку як кільце. За допомогою пізно ввечері в оперативно-координаційний центр ДСНС звернулися батьки дитини.

Інцидент стався у багатоповерхівці по вул. Кондратюка, 4-А.

Палець підлітка звільнили за допомогою електроінструменту гроверу.

«Разом з медиками надзвичайники провели бесіду з хлопцем та його батьками. На щастя, медична допомога не знадобилася, хлопець почуває себе добре», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше співробітникам «Київської служби порятунку» довелося допомагати киянину, який заради інтересу надів гайку на власний статевий орган і не зміг її зняти.

фото kyiv.dsns.gov.ua/

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