Зв'язала скотчем і кілька разів ударила ножем: на Житомирщині 15-річну дівчинку підозрюють у вбивстві підлітка

12 липня у селі Грозине, що на Житомирщині, пропав 14-річний підліток. Близько восьмої години вечора він повідомив своїй мамі, що йде на зустріч з товаришем, і додому не повернувся.

Мати школяра чекала на сина всю ніч і лише о сьомій ранку звернулася за допомогою в поліцію. Оперативники великими силами пішли на пошуки хлопця. Обійшли кожен двір у селі, обстежили лісопосадки. І тільки надвечір знайшли тіло підлітка в покинутій будівлі на околиці села. Труп хлопця лежав під купою битої цегли. На тілі школяра були сліди від ударів ножем в область шиї та грудей.

Одразу навколишніми селами почав ширитися поголос про те, що в районі з`явився маніяк. Як же здивувалися місцеві жителі, коли за підозрою у вбивстві підлітка поліцейські затримали 15-річну ученицю дев'ятого класу.

Як розповіли «ФАКТАМ» у поліції Житомирської області, дівчинка вже зізналася в убивстві хлопця. Однак спочатку вона говорила, що стався нещасний випадок.

— Затримана дев'ятикласниця говорила слідчому про те, що вони нібито гуляли покинутою будівлею, а потім хлопчик зірвався вниз, — розповіли «ФАКТАМ» у поліції. — Зі слів дівчинки, коли вона до нього підбігла, він був вже мертвий. Вона злякалася, що її звинуватять у вбивстві хлопця, та закидала його тіло битою цеглою. Такою була початкова версія. Але незабаром підозрювана змінила свої показання й зізналася, що саме вона насправді вбила підлітка.

Школярка постійно плутається у своїх свідченнях, весь час їх змінює, називаючи кожного разу різні версії загибелі хлопця. Але факт залишається фактом. На її одязі було виявлено кров убитого. Також було знайдено інші докази.

Місце, де знайшли тіло хлопчика

Зрештою школярка змушена була зізнатися в тому, що вбивство підлітка готувала заздалегідь. Вона поки не говорить, що саме сталося між ними. За її словами, вони кілька місяців ворогували. Причину сварки дівчина не називає. Однак на зустріч зі своєю жертвою вона прийшла зі скотчем і ножем. Стверджує, що вже там, у покинутій будівлі, вони знову посварилися. Тоді дівчинка зв'язала підлітка скотчем і кілька разів ударила його ножем у шию та груди. Чому хлопчик, який має бути сильнішим за дівчинку, не пручався, поки невідомо.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу для школярки, яку підозрюють в умисному вбивстві.

— Відповідальність за такий злочин в Україні настає з 14 років. Дівчині вже виповнилося 15. Так що не виключено, що її заарештують на два місяці, — сказали «ФАКТАМ» у поліції.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що на Житомирщині підполковник Головного розвідувального управління Міністерства оборони України вистрілив у спину 9-річного хлопчика.

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